Польща чекає на репарації від Німеччини за Другу світову війну: що відповів Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким відмовив у виплаті репарацій за Другу світову війну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "dpa".

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Агентство зазначає, що візит Навроцького до Німеччини "затьмарив" неодноразові вимоги польської влади, щоб Німеччина надалі виплачувала Польщі репарації за збитки, завдані їй під час Другої світової війни.

Джерела розповіли журналістам, що Навроцький підтвердив свої вимоги під час переговорів із Мерцем.

У відповідь глава німецького уряду повторив позицію Берліна, що це питання вже давно вирішене.

Крім того, під час зустрічі Мерц запевнив Навроцького у повній солідарності перед загрозою з боку Росії. Канцлер підкреслив, що Німеччина "твердо і непохитно" підтримує Польщу.

Спільна безпека у регіоні Балтійського моря та на східному фланзі НАТО залишається "ключовим пріоритетом", сказав Мерц.

Повідомлялося, що Навроцький також порушив питання післявоєнних репарацій перед німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, проте у відповідь почув, що це питання вже вирішене.

"Щоб побудувати партнерство з нашим західним сусідом, яке базується на правді та добрих відносинах, ми маємо нарешті вирішити питання репарацій від німецької держави, яких я, як президент Польщі, чітко вимагаю на благо всіх", — заявив Навроцький під час промови на меморіальній церемонії з нагоди початку Другої світової війни.



