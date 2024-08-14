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Польские власти объяснили, почему не арестовали подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца

В Германии выдан ордер на арест украинца, но он успел пересечь границу

сегодня, 18:24
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Черновалова Кристина

В центре внимания международного сообщества оказался новый поворот в расследовании взрывов на газопроводе "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря в Германию. Власти Германии выдали европейский ордер на арест украинского водолаза Владимира, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода. Однако несмотря на это, он смог пересечь польско-украинскую границу, избежав задержания. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на заявление пресс-секретаря польского генерального прокурора Анны Адамяк.

Польские власти объяснили, почему не арестовали подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца

В Польше объяснили, почему не задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

Польская прокуратура подтвердила, что получила ордер на арест Владимира, но польские службы не смогли найти его по предполагаемому месту нахождения. В начале июля он пересек границу Польши и Украины, и его не задержали.

Причина этого кроется в том, что, несмотря на выданный ордер, немецкие власти не внесли данные Владимира в международную базу розыска. Из-за этого пограничники не могли задержать его на границе. 

Ранее “Комментарии” писали, что Швеция завершила расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток", подорванных в сентябре 2022 года. Об этом в интервью журналу Time сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Берлин намерен открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с не существующей инфраструктурой российской газопроводной сети Nord Stream. План обсуждался во время встречи за закрытыми дверями с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. "Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года", — сказал Хабек, имея в виду точку соединения на материке, где также заканчиваются бездействующие трубы "Северного потока".



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Источник: https://www.unian.net/world/podryv-severnogo-potoka-v-polshe-obyasnili-pochemu-ne-zaderzhali-podozrevaemogo-ukrainca-12727959.html
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