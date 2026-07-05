Получит ли Украина наконец-то ракеты Taurus: в Германии сделали новое заявление

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Slava Kot
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит необходимости передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, украинские силы уже демонстрируют способность эффективно уязвлять важные военные и логистические объекты на территории России, используя собственные средства, в том числе ударные беспилотники.
Борис Писториус. Фото: REUTERS
Борис Писториус в интервью немецкому телеканалу n-tv заявил, что ситуация на фронте остается относительно стабильной. Линия боевого столкновения между Украиной и Россией существенно не меняется, хотя боевые действия сопровождаются большими потерями с обеих сторон.
По мнению Писториуса, именно поэтому вопрос передачи ракет Taurus для Украины в настоящее время не является первоочередным.
Напомним, что Украина просит Германию передать ракеты Taurus еще с 2023 года, их дальность превышает 500 километров, что позволяет поражать хорошо защищенные командные пункты, мосты и склады боеприпасов.
Предыдущее правительство канцлера Олафа Шольца последовательно отказывалось согласовывать такие поставки, аргументируя это риском дальнейшей эскалации войны и возможностью использования ракет для ударов в глубь территории России. Последнее заявление Бориса Писториуса свидетельствует, что официальная позиция Берлина по отношению к Taurus пока остается неизменной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Писториус заявил, что в войне России против Украины появились признаки переломного момента.
Также "Комментарии" писали, что Писториус призвал Украину не повторить катастрофическую ошибку по гарантиям безопасности.