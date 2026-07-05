Чи отримає Україна нарешті ракети Taurus: у Німеччині зробили нову заяву

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить необхідності у передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. За його словами, українські сили вже демонструють здатність ефективно уражати важливі військові та логістичні об'єкти на території Росії, використовуючи власні засоби, зокрема ударні безпілотники.

Борис Пісторіус. Фото: REUTERS

Борис Пісторіус в інтерв'ю німецькому телеканалу n-tv заявив, що ситуація на фронті залишається відносно стабільною. Лінія бойового зіткнення між Україною та Росією суттєво не змінюється, хоча бойові дії супроводжуються великими втратами з обох сторін.

"Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою рухів майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді – в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше – Україні дедалі частіше вдається вражати цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику", — заявив очільник Міноборони Німеччини.

На думку Пісторіуса, саме тому питання передачі ракет Taurus для України нині не є першочерговим.

Нагадаємо, що Україна просить Німеччину передати ракети Taurus ще з 2023 року, адже їхня дальність перевищує 500 кілометрів, що дозволяє уражати добре захищені командні пункти, мости та склади боєприпасів.

Попередній уряд канцлера Олафа Шольца послідовно відмовлявся погоджувати такі поставки, аргументуючи це ризиком подальшої ескалації війни та можливістю використання ракет для ударів углиб території Росії. Остання заява Бориса Пісторіуса свідчить, що офіційна позиція Берліна щодо Taurus поки що залишається незмінною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Борис Пісторіус заявив, що у війні Росії проти України з’явилися ознаки переломного моменту.

Також "Коментарі" писали, що Пісторіус закликав Україну не повторити катастрофічну помилку щодо гарантій безпеки.