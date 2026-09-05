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После атак в Германии давят на ЕС: какой новый запрет хотят ввести для граждан РФ

Немецкие власти требуют пересмотреть визовую политику Евросоюза после дела о предполагаемой подготовке атаки на аэропорт Лейпцига

5 сентября 2026, 12:31
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Кравцев Сергей

Германия призывает европейских партнеров значительно ужесточить выдачу туристических виз гражданам России. В Берлине считают, что действующий порядок создает дополнительные риски для безопасности на фоне сообщений о диверсиях и других инцидентах в странах ЕС.

После атак в Германии давят на ЕС: какой новый запрет хотят ввести для граждан РФ

Европейский Союз и Германия. Фото: из открытых источников

Немецкие правоохранители расследуют дело гражданина Беларуси, который также имеет российский паспорт. Его подозревают в подготовке возможной атаки на аэропорт Лейпцига с использованием беспилотников и взрывчатых веществ. По версии следствия, мужчина мог попасть в Шенгенскую зону по туристической визе, выданной Италией в Минске.

Как пишет The Guardian, Министерство иностранных дел Германии открыто выразило недовольство масштабами выдачи россиянам туристических документов. Представитель ведомства заявил, что количество таких виз для поездок в ЕС "слишком велико".

В немецком правительстве считают, что массовая выдача туристических виз не соответствует духу санкционной политики в отношении России. Кроме того, по мнению источников, это осложняет проверку целей поездок и личностей тех, кто получает доступ на территорию Евросоюза.

При этом визовая политика стран ЕС заметно отличается. В 2025 году Италия выдала россиянам больше шенгенских виз, чем любое другое государство блока. На Францию, Италию и Испанию в совокупности пришлось около трех четвертей всех заявлений от граждан России.

Ряд восточноевропейских стран пошел значительно дальше общеевропейских ограничений. Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Чехия практически прекратили выдачу виз россиянам.

Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер призвал ЕС сократить выдачу туристических виз россиянам "до абсолютного минимума". По его словам, нынешняя политика создает проблемы как с точки зрения безопасности, так и в контексте европейской стратегии изоляции России.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/sep/04/germany-russian-visas-eu-countries
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