Після атак у Німеччині тиснуть на ЄС: яку нову заборону хочуть запровадити для громадян РФ

Німеччина закликає європейських партнерів значно посилити видачу туристичних віз громадянам Росії. У Берліні вважають, що чинний порядок створює додаткові ризики безпеки на тлі повідомлень про диверсії та інші інциденти в країнах ЄС.

Європейський Союз та Німеччина. Фото: з відкритих джерел

Німецькі правоохоронці розслідують справу громадянина Білорусі, котрий також має російський паспорт. Його підозрюють у підготовці можливої атаки на аеропорт Лейпцига з використанням безпілотників та вибухових речовин. За версією слідства, чоловік міг потрапити до Шенгенської зони за туристичною візою, виданою Італією в Мінську.

Як пише The Guardian, Міністерство закордонних справ Німеччини відкрито висловило невдоволення масштабами видачі росіянам туристичних документів. Представник відомства заявив, що кількість таких віз для поїздок до ЄС "занадто велика".

У німецькому уряді вважають, що масова видача туристичних віз не відповідає духу санкційної політики щодо Росії. Крім того, на думку джерел, це ускладнює перевірку цілей поїздок та особистостей тих, хто отримує доступ на територію Євросоюзу.

При цьому візова політика країн ЄС помітно відрізняється. 2025 року Італія видала росіянам більше шенгенських віз, ніж будь-яка інша держава блоку. На Францію, Італію та Іспанію разом припало близько трьох чвертей усіх заяв від громадян Росії.

Ряд східноєвропейських країн пішов значно далі за загальноєвропейські обмеження. Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Чехія практично припинили видачу віз росіянам.

Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер закликав ЄС скоротити видачу туристичних віз росіянам "до абсолютного мінімуму". За його словами, нинішня політика створює проблеми як з безпекової точки зору, так і в контексті європейської стратегії ізоляції Росії.

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