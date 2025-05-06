Впервые в истории: Мерц не смог стать канцлером с первой попытки

Лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца не сумели избрать новым канцлером Германии. Ему не хватило голосов в первом голосовании Бундестага. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Политику, которого уже называли новым канцлером Германии, не удалось набрать необходимое количество голосов среди депутатов Бундестага. Сессию прервали, чтобы определить дальнейшие шаги.

Отмечается, что такого в истории Германии еще не было, на этом посту Мерц должен был заменить Шольца. Будет еще второй раунд голосования, где Мерц попытается подобрать голоса.

Так, в первом туре голосования Фридрих Мерц набрал 310 голосов "за", при необходимых 316 голосах. Против проголосовали 307 депутатов, еще трое воздержались. В заседании Бундестага начался перерыв. Сессию прерывают, чтобы политические группы могли обсудить следующие шаги.

Примечательно, что коалиция Мерца (ХДС/ХСС/СДПГ) номинально имеет 328 голосов в Бундестаге, но получил лишь 310, что на 18 меньше, чем можно было бы ожидать, и, что самое важное, на шесть меньше большинства, необходимого для утверждения его следующим канцлером.

Фридрих Мерц известен своей поддержкой Украины. В частности, он выступает за передачу украинцам дальнобойных ракет Таурус.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, который в прошлом занимал пост посла Украины в Германии, заявил, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего радиуса действия "Таурус" станет первой лакмусовой бумажкой для новой коалиции в Германии во главе с Фридрихом Мерцом. Но уже сейчас есть опасения, что новый канцлер ФРГ может ответить украинцам отказом. Об этом дипломат рассказал в интервью "РБК-Украина".