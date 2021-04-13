Последнее официальное выступление Ангелы Меркель: о чем говорилось

Во время своего выступления на открытии выставки Hannover Messe Ангела Меркель подчеркнула, что выступает с последней речью на публичном мероприятии в качестве канцлера Германии.

Ангела Меркель (фото из открытых источников)

"Пандемия, к сожалению, требует от нас всех еще немного ограничений и терпения, но я хочу сказать, что я бы всех вас с большим удовольствием сегодня встретила в Ганновере, поскольку это моя последняя речь в качестве канцлера ФРГ на Hannover Messe", – заявила Меркель.

По сообщению местных СМИ, ради этого выступления Меркель отменила запись на прививку от коронавируса.

Выборы в Федеральное собрание Бундестаг назначены на сентябрь 2021 года, однако канцлер подчеркнула, что ее нынешний срок станет последним и отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии "Христианско-демократический союз".

Напомним, 8 апреля состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Так, во время этой беседы с президентом РФ канцлер Германии потребовала, чтобы Россия прекратила недавнее наращивание военной мощи в районе востока Украины. Такое заявление озвучено в официальном сообщении правительства Германии. Отмечается, что Меркель также затронула дело заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, который сейчас находится в российской исправительной колонии и требует доступа к независимой медицинской консультации. "В частности, речь шла об усилении российского военного присутствия в окрестностях восточной Украины", — говорится в заявлении. — Канцлер потребовала свернуть это наращивание, чтобы снизить эскалацию ситуации".

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