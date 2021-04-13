Последнее официальное выступление Ангелы Меркель: о чем говорилось

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Ольга Чародий
Во время своего выступления на открытии выставки Hannover
Messe Ангела Меркель подчеркнула, что выступает с последней речью на публичном
мероприятии в качестве канцлера Германии.
Ангела Меркель (фото из открытых источников)
По сообщению местных СМИ, ради этого выступления Меркель отменила запись на
прививку от коронавируса.
Выборы в Федеральное собрание Бундестаг назначены на сентябрь 2021 года, однако канцлер подчеркнула, что ее нынешний срок станет последним и отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии "Христианско-демократический союз".
Напомним, 8 апреля состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Так, во время этой беседы с президентом РФ канцлер Германии потребовала, чтобы Россия прекратила недавнее наращивание военной мощи в районе востока Украины. Такое заявление озвучено в официальном сообщении правительства Германии. Отмечается, что Меркель также затронула дело заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, который сейчас находится в российской исправительной колонии и требует доступа к независимой медицинской консультации. "В частности, речь шла об усилении российского военного присутствия в окрестностях восточной Украины", — говорится в заявлении. — Канцлер потребовала свернуть это наращивание, чтобы снизить эскалацию ситуации".
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