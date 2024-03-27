Посол обратился к украинским беженцам в Германии: что предлагает

Немецкие чиновники, в частности федеральный министр труда и социальных дел Губертус Гайль, специальный уполномоченный по вопросам интеграции беженцев на рынок труда Даниэль Терценбах и украинский посол в Германии Алексей Макеев обратились к украинским искателям защиты. Об этом информируют на сайте Федерального ведомства по миграции и беженцев.

Украинские беженцы в Германии (фото из открытых источников)

"С начала войны 160 тыс. граждан Украины смогли трудоустроиться в Германии. Трудоустраивайтесь и вы! На работе вы сможете познакомиться с новыми людьми, усовершенствовать немецкий язык и повысить квалификацию, а также получить опыт на немецком рынке труда", – говорится в тексте сообщения.

В письме оговорено, что по возвращении в свою страну опыт работы, рабочие контакты и владение немецким языком помогут в процессе восстановления Украины, например, на работе в представительствах немецких компаний в Украине.

Еще со вступлением Украины в Евросоюз украинцы смогут свободно трудоустроиться в любой стране ЕС.

Еще в документе приведены базовые рекомендации по трудоустройству украинцев на территории Германии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему во Франции так мало украинских беженцев . После полномасштабного вторжения России из Украины по странам Европы выехало более четырех миллионов украинцев. Они нашли убежище во многих странах, однако наибольшим исключением из этого стала Франция, оказавшаяся белым пятном на карте Европы для украинских беженцев.

Из 4,3 миллиона украинских беженцев, получивших статус "временной защиты" в ЕС, во Франции поселилось всего 64,7 тысяч украинцев. В то же время Германия приняла 1,2 млн, а Польша около миллиона. Например, небольшая по площади и населению Ирландия приняла около 100 тыс. беженцев из Украины.

