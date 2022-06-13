Посол рассказал, кто в ЕС помогает России покупать сотни БМП ежедневно

Продолжая импортировать российскую нефть Германия фактически является спонсором войны в Украине, выплачивая в российский бюджет ежедневно сотни миллионов евро. Благодаря таким финансовым поступлениям Москва способна и дальше поддерживать войну против Украины. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Германии в Украине Андрея Мельника.

Андрей Мельник. Фото: Из открытых источников

Украинский дипломат отметил, что Германия послушно помогает финансировать войну России. Сотни миллионов евро, которые поступают в российский бюджет за нефть – идут на то, чтобы Путин мог и дальше покупать более 300 "Мардеров" ежедневно.

Отметим, Германия как лидер Евросоюза постоянно заявляет о том, что она осуждает войну в Украине и о том, что поддерживает нашу страну, но именно Берлин является той европейской столицей, которая больше всего буксует в вопросе поставок Украине тяжёлого вооружения. На словах канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что решение по многих образцам вооружения уже принято, но вот с отправкой как-то не заладилось. Кроме того, Германия запрещает многим третьим странам предавать тяжелое вооружение Украине. Все больше аналитиков сходится во мнении, что власти Германии занимают выдающую позицию, стараясь не идти на окончательный разрыв отношений с Россией.

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