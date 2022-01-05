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Посол рассказал, поддерживает ли новая коалиция ФРГ членство Украины в ЕС и НАТО

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, почему в Германии боятся членства Украины в НАТО

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Берлин больше склонен поддержать членство Украины в ЕС, нежели в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в разговоре с журналистом "Европейской правды" высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Посол рассказал, поддерживает ли новая коалиция ФРГ членство Украины в ЕС и НАТО

Андрей Мельник. Фото: Из открытых источников

Посол подчеркнул, дипломатический корпус работает над тем, чтобы курс на членство в ЕС и НАТО не рассматривался в Германии по отдельности, а рассматривался в комплексе. Но все же шансы на то, что Германия поддержит вступление Украины в ЕС, нежели вступление в НАТО кажутся намного большими. При этом Андрей Мельник уточнил, что это его личное ощущение.

Дипломат отметил, власти Германии не отрицают членства Украины, как в ЕС, так и в НАТО. Это уже очень важно на пути к сближению. Украинские дипломаты стараются подвести к тому, чтобы новые власти Германии согласились предоставить для Украины пошаговый план реформ, которые она должна будет выполнить для того, чтобы приблизиться к членству в ЕС. 

Андрей Мельник высказал мнение, есть все основания говорить, что Киеву удастся убедить новую коалицию в ФРГ в том, что предоставление Украине перспективу членства в ЕС никак не повлияет на экономическую ситуацию в Германии, но это даст возможность Германии непосредственно влиять на процесс реформ в Украине.

Что касается перспектив членства Украины в НАТО, то здесь не все так радужно. Шантаж России делает свое дело и страх Германии в том, что Путин может развязать большую войну, в конце концов, может победить. По мнению дипломата, здесь многое будет зависеть от позиции самой Украины, которая не должна соглашаться на предложение – "давайте сегодня в ЕС, а НАТО как-нибудь потом".  

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/4/7132235/
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