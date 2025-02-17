Посол Украины в Германии раскритиковал Мюнхенскую конференцию: что произошло

Размышляя об итогах Мюнхенской конференции по безопасности, посол Украины в Германии Алексей Макеев сказал, что Украине нужны не посредники, а союзники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников

"Словосочетание "тревожный сигнал" стало самым ненавистным на Мюнхенской конференции. Господи, кому еще нужен тревожный сигнал, если тебя тысячу дней подряд будят завывающие сирены?", – высказался Макеев.

Как пишут авторы публикации, дипломат подчеркнул, что Украина знает с собственного опыта, что "с Россией можно вести переговоры только с позиции силы".

"Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Как можно больше союзников", — заявил посол.

Макеев отметил, что Европе нужны политики, которые займут жесткую позицию и честно скажут людям, в том числе в ходе избирательной кампании, что без безопасности не будет ничего.

"Как Россия переводит экономику на военные рельсы, так и Украина делает то же самое. И здесь речь идет далеко не о 35-часовой рабочей неделе", — отметил он.

СМИ отмечает, военный эксперт Карло Масала согласился с украинским дипломатом и отметил, что Европа снова реагирует на все только лозунгами о тревожном сигнале.

"Если все продолжится так, как сейчас, то перед Европой встанет реальная угроза новой войны! И это произойдет совсем скоро", — предупредил эксперт и добавил, что Путин не остановится.

"Будет ли это касаться оставшейся части Украины или проверки НАТО — мы не знаем, но Россия готовится к этому два-три года. Теперь наша задача — позаботиться о собственной безопасности. Больше никто этого за нас не сделает", — констатировал Масала.

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