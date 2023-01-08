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Поставки танков и БМП Marder в Украину: стало известно, поддерживают ли такое решение немцы

Опрос показывает, что на сегодняшний день большинство немцев не поддерживают поставки танков и БМП Marder в Украину

сегодня, 13:10
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Автор:

Кравцев Сергей

По крайней мере половина немцев не поддерживают отправку БМП Marder и танков в Украину для защиты от российской агрессии. Это подтверждают данные недавнего опроса. Как передает портал "Комментарии", данное исследование провели журналисты издания "Bild", результаты которого позже и опубликовали.

Поставки танков и БМП Marder в Украину: стало известно, поддерживают ли такое решение немцы

БМП Marder. Фото: из открытых источников

Отмечается, что всего был опрошен 1001 респондент. Так, согласно данным опроса, поставки БМП Marder для ВСУ поддерживают 40% граждан Германии. Еще для 11% этот вопрос оказался сложным, и они не сумели найти на него ответ, а вот 49% заявили, что против отправки боевых машин в Украину.                                                                       

Примерно такие же ответы немцы дали на вопрос о поставках танков Украине. За то, чтобы как можно быстрее поставить Украине танки выступает 38% респондентов. При этом до сих пор 50% немцев не видят необходимости в такой отправке.

Социологи обращают внимание, что те, кто против поставок БМП Marder и танков в Украину не смогли аргументировать свою позицию и объяснить, почему считают, что правительству не стоит передавать Украине военную технику.

Также стоит обратить внимание на то, что социологи опросили довольно мало немцев, учитывая, что всего в стране проживает 83 миллиона человек.

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Источник: https://www.bild.de/
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