Появилась реакция Германии на коррупционный скандал в Украине

Германия сохраняет доверие к украинскому правительству, несмотря на коррупционный скандал в государственной компании "Энергоатом", но отмечает, что будет внимательно следить за развитием ситуации. Об этом заявил спикер федерального правительства Штефан Корнелиус в комментарии Deutsche Welle.

Штефан Корнелиус. Фото из открытых источников

Штефан Корнелиус заявил, что Берлин "находится в теснейшем доверительном контакте" с президентом Владимиром Зеленским и "продолжает быть рядом, в том числе в таких ситуациях". Он отметил, что правительство Германии пока сохраняет доверие к украинским партнерам, но не исключает возможных действий в случае необходимости.

"Мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И, при необходимости, возможно, нам придется принять меры и по этому делу", — сказал спикер.

Корнелиус подчеркнул, что Берлин рассчитывает на эффективную работу украинских антикоррупционных органов, в частности НАБУ, и верит, что расследование будет доведено до конца.

Схожую позицию ранее озвучили и в Финляндии. Там отметили, что коррупционный скандал в энергетике не повлияет на решение Европейского Союза о дальнейшем предоставлении финансовой помощи Украине. Европейские партнеры ожидают от Киева прозрачности, последовательности и наказания виновных в злоупотреблениях.

Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее обнародовало результаты расследования масштабной коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом", получившей название "Мидас". По данным следствия, организатором схемы был бизнесмен и бывший партнер президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Тимур Миндич. По версии обвинения, он оказал влияние на тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

