З’явилася реакція Німеччини на корупційний скандал в Україні

Німеччина зберігає довіру до українського уряду попри корупційний скандал у державній компанії "Енергоатом", але наголошує, що уважно стежитиме за розвитком ситуації. Про це заявив речник федерального уряду Штефан Корнеліус у коментарі Deutsche Welle.

Штефан Корнеліус. Фото з відкритих джерел

Штефан Корнеліус заявив, що Берлін "перебуває у найтіснішому довірливому контакті" з президентом Володимиром Зеленським і "продовжує бути поруч, зокрема в таких ситуаціях". Він зазначив, що уряд Німеччини поки зберігає довіру до українських партнерів, але не виключає можливих дій у разі потреби.

"Ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", — сказав речник.

Корнеліус наголосив, що Берлін розраховує на ефективну роботу українських антикорупційних органів, зокрема НАБУ, і вірить, що розслідування буде доведене до кінця.

Подібну позицію раніше озвучили й у Фінляндії. Там зазначили, що корупційний скандал в енергетиці не вплине на рішення Європейського Союзу щодо подальшого надання фінансової допомоги Україні. Європейські партнери очікують від Києва прозорості, послідовності та покарання винних у зловживаннях.

Національне антикорупційне бюро України раніше оприлюднило результати розслідування масштабної корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом", яка отримала назву "Мідас". За даними слідства, організатором схеми був бізнесмен і колишній партнер президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Тимур Міндіч. За версією обвинувачення, він мав вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Також "Коментарі" писали, що міністерка енергетики Світлана Гринчук оголосила про відставку після корупційного скандалу в енергетиці. Подібне рішення прийняв також очільник Мін'юсту Герман Галущенко.