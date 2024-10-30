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Правящую партию Германии возглавил соратник Шредера: что это значит для Украины

Новым генсеком СДПГ стал Маттиас Мирш – сподвижник Шредера

сегодня, 12:43
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Ткачик Олеся

Как отметил политолог, военный Виктор Таран, с международного фронта приходят не совсем хорошие новости. В этот раз речь идет о Германии.

Правящую партию Германии возглавил соратник Шредера: что это значит для Украины

Маттиас Мирш

Таран обратил внимание на то, что новым генсеком правящей партии Германии стал соратник Герхарда Шредера. При этом он напомнил, что социал-демократическая партия Германии (СДПГ) возглавляет правящую сейчас в ФРГ коалицию.

"Социал-демократом является и канцлер Олаф Шольц. После начала войны в Украине ряд членов СДПГ пытался исключить экс-канцлера Герхарда Шредера из партии за дружбу с Владимиром Путиным. Но это им не удалось", – отметил Таран.

Теперь новым генсеком СДПГ стал 55-летний Маттиас Мирш – сподвижник Шредера.

Мирш возглавлял отделение партии в Ганновере – там, где начинал карьеру экс-канцлер. В апреле новый генсек стал одним из немногих социал-демократов, посетивших юбилей Шредера.

Кроме того, Таран обратил внимание на то, что на прямой вопрос журнала Stern, есть ли место российскому лоббисту в рядах СДПГ, новый лидер партии ответил утвердительно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бывший Канцлер Германии Герхард Шредер считает, что его дружба с российским диктатором Владимиром Путиным может быть полезна для окончания войны в Украине. По его словам, это может помочь во время мирных переговоров. Журналисты Tagesschau спросили дополнительно у бывшего канцлера Германии, почему он продолжает дружить с Владимиром Путиным, несмотря на тысячи смертей и военные преступления на войне в Украине. Шредер ответил, что это "другое измерение", и "совершенно неправильно забывать" о положительных шагах в политике в прошлом.




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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid0pMRwhwdSAMAwiJ64zUezDxg46CFgMRkuhH2aYLE9Fz3p39LvWLWg7SQgkWS8Xy1cl
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