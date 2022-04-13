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Преград больше нет: Германия готова поставлять Украине тяжелые вооружения

Ранее самая крупная политическая сила - Социал-демократическая партия - сдержанно оценивала возможность таких поставок

сегодня, 15:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Правящая коалиция в Германии согласовала все моменты относительно поставок Украине тяжелых вооружений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии и член парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.

Преград больше нет: Германия готова поставлять Украине тяжелые вооружения

Бундестаг. Фото: УНИАН

Депутат сообщил, теперь не будет никаких заминок в вопросе поставок Украине тяжелой военной техники. Поставки Берлина тяжелого вооружения в Украину будут проходить очень быстро. Все партнеры по коалиции в Германии смогли прийти к такому решению. 

Отметим, ранее победитель парламентских выборов в Германии Социал-демократическая партия, которая составляет костяк правительства ФРГ, весьма сдержанно высказывалась относительно возможности поставок в Украину тяжелого вооружения. 

Глава МИД Германии Анналена Бербок в недавнем своем заявлении отметила, что времени на разговоры больше нет. Поскольку война продолжается и компромиссы не работают Германия должна оперативно принимать решение о поставке в Украину тяжелого вооружения.

Читайте на портале "Комментарии" — сегодня много разговоров вокруг предстоящего массового наступления России на востоке Украины. Разведка, как Украины, так и союзников говорит о том, что с каждым днем российское военной техники на востоке Украины становится все больше. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, есть ли вероятность того, что в итоге Путин сможет отказаться от идеи продолжить наступление на Украину.  

Также издание "Комментарии" сообщало - эксперты рассказали, о чем говорят новые заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко.


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Источник: https://twitter.com/MarcusFaber/status/1514137028744597508
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