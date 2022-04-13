Преград больше нет: Германия готова поставлять Украине тяжелые вооружения

Правящая коалиция в Германии согласовала все моменты относительно поставок Украине тяжелых вооружений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии и член парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.

Бундестаг. Фото: УНИАН

Депутат сообщил, теперь не будет никаких заминок в вопросе поставок Украине тяжелой военной техники. Поставки Берлина тяжелого вооружения в Украину будут проходить очень быстро. Все партнеры по коалиции в Германии смогли прийти к такому решению.

Отметим, ранее победитель парламентских выборов в Германии Социал-демократическая партия, которая составляет костяк правительства ФРГ, весьма сдержанно высказывалась относительно возможности поставок в Украину тяжелого вооружения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в недавнем своем заявлении отметила, что времени на разговоры больше нет. Поскольку война продолжается и компромиссы не работают Германия должна оперативно принимать решение о поставке в Украину тяжелого вооружения.

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