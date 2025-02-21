Претендент на пост канцлера в Германии Мерц жестко высказался о заявлениях Трампа

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что был шокирован заявлениями президента США о войне РФ против Украины. Он считает, что слова Трампа — это "по сути, классическая подмена преступника на жертву". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau", со ссылкой на заявление Мерца.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Это российский нарратив, это то, как Путин представлял его годами, и я, честно говоря, шокирован тем, что Дональд Трамп сейчас, очевидно, сам принял его", – заявил немецкий политик.

Он подчеркнул важность того, чтобы европейцы договорились о совместной стратегии решения этого вопроса "очень и очень быстро".

По словам Мерца, просить и умолять о месте за столом переговоров – неправильный подход.

"Теперь мы должны создать свой собственный вес", – подытожил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп недоволен, что в Украине не проводятся президентские выборы во время войны. Американский лидер назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов". The Economist пишет, о том, что Трамп хочет избавиться от Зеленского, мол в Украине открылся новый фронт, на этот раз – с Запада. Почему администрация США так начала заботиться о теме выборов в Украине? Как отреагировать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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