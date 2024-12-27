Президент Германии распустил Бундестаг и объявил о проведении досрочных выборов

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначении новых выборов. Как сообщает Der Spiegel, Штайнмайер распустил парламент 20-го созыва и определил дату выборов на 23 февраля, что явилось результатом предварительных договоренностей между социал-демократами и оппозиционным Христианско-демократическим союзом.

Франк-Вальтер Штаймаер. Фото: DW

Объясняя свое решение, Штайнмайер отметил, что в нынешних сложных условиях Германии необходимо правительство, способное эффективно работать и иметь стабильное большинство.

"Я убежден, что проведение новых выборов является правильным шагом в пользу нашей страны", — подчеркнул он.

Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали за вотум недоверия правительству, что стало логичным результатом распада правящей коалиции, инициированного канцлером Олафом Шольцом.

Перед голосованием лидеры оппозиционных партий подвергли критике политику Шольца. Они упрекали канцлера в неэффективности нескольких важных направлений, в частности, в энергетической политике, что особенно стало актуальным после начала российской агрессии в Украине. Кроме этого, Шольца критиковали за недостаточные шаги в решении проблем с миграцией, за недостаточное управление экономическими проблемами, в частности, ростом долгов, а также за сокращение расходов на оборону, что особенно стало заметно на фоне растущих угроз со стороны России.

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, также являющийся кандидатом на пост канцлера, неоднократно критиковал Шольца за некомпетентность во внешней политике, называя его "изолированным" в рамках Европейского Союза. Мерц заявил, что Шольц не смог реализовать должным образом европейскую политику Германии, что послужило причиной потери международного влияния страны. Оппозиция также назвала правительство "полным провалом" в контексте внешней политики ЕС, особенно после того, как Шольц не смог укрепить позиции Германии в ответе на российские агрессивные действия.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Бундестаг одобрил поправки к закону о льготах, создающих юридическую основу для введения национальной платежной карты для просителей убежища и беженцев.