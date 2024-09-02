Пророссийские партии триумфовали на местных выборах в Германии: чем это обернется для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал партии, прошедшие в земельные парламенты – ландтаги — Саксонию и Тюрингию, не пустить к власти правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ) и создать коалицию без них. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Олаф Шольц. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, это заявление глава правительства сделал как член фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге.

"Все демократические партии должны сформировать стабильные правительства без правых экстремистов", – подчеркнул Шольц.

При этом, канцлер подчеркнул, что успех правых популистов с АдГ на выборах в этих двух восточногерманских земля вызывает у него беспокойство.

"Наша страна не может и не должна к этому привыкать. АдГ наносит урон Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию страны", — заявил Шольц.

Говоря о самых результатах выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, канцлер назвал их "горькими".

"Результаты выборов горькие – и для нас тоже. Тем не менее, СДПГ держится вместе", — подчеркнул он.

По мнению Олафа Шольца, его однопартийцы провели хорошую избирательную кампанию.

"Это стоило того, потому что мрачные прогнозы по СДПГ не оправдались", — отметил немецкий лидер.

Отметим, в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии ультраправая АдГ набрала более 30% голосов. Ни одна из партий не намерена вступать с ней в коалицию. В этом случае оба новых земельных правительства мог бы сформировать консервативный Христианско-демократический союз (ХДС). В ландтаге Тюрингии у него будет 23 из 88 мест, в Саксонии — 42 из 120. Но коалиция возможна только с "Союзом Сары Вагенкнехт" (BSW). И даже в этом случае необходим третий партнер. В Тюрингии это может быть только Левая партия. В Саксонии — Левая, СДПГ или "Зеленые".

АдГ, BSW и Левая партия выступают против поддержки Украины, за мир с РФ и диалог с Путиным. Таким образом в правительства обоих регионов гарантированно войдет та или иная пророссийская политсила.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилась реакция Шольца на информацию о сокращении помощи Украине.



