Появилась реакция Шольца на информацию о сокращении помощи Украине

Германия продолжит поддерживать Украину, в частности с помощью кредита на 50 млрд евро в рамках "Группы семи" (G7). Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети Х сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства отметил, что Германия была и остается страной, которая среди европейских государств предоставляет Украине наибольшую помощь.

"И мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 млрд евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это", — отметил канцлер Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот раскритиковал подход коалиции, куда входит его собственная партия, к дальнейшему финансированию помощи Украине. Свое заявление Рот сделал в интервью газете Funke Mediengruppe.

Депутат назвал "роковым сигналом" со стороны федерального правительства в отношении Украины, "если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дальнейших средств на новую военную помощь".

Рот отметил, что украинская армия впервые за много месяцев снова перешла в наступление, и сейчас страна нуждается в полной поддержке своего важнейшего военного союзника в Европе – Германии.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs. Об этом Фабер написал у себя в X (Twitter).

Фабер высказал мнение, что успех Украины в Курской области должен стать для Германии поводом говорить о передаче большего количества Leopard и Fuchs.



