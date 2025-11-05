Проституция зашкаливает: какую страну ЕС назвали «борделем Европы»

Президент немецкого Бундестага Юлия Клёкнер призвала запретить покупку сексуальных услуг по примеру Швеции и Норвегии, жестко раскритиковав ситуацию в Германии. Об этом пишет "Spiegel".

Проституция в Германии. Фото: из открытых источников

"Я твердо убеждена, что мы должны наконец запретить проституцию и покупку сексуальных услуг в этой стране", – заявила президент Бундестага в своей речи на вручении премии "Героиня" Фонда Алисы Шварцер в Берлине.

Политик правящей ХДС заявила, что для нее выглядит странным, когда с одной стороны звучат разговоры о правах женщин и при этом говорится, что якобы проституция – это такая же работа, как и любая другая.

"Это не только смешно, но и акт неуважения к женщинам", – заявила политик.

Действующее законодательство в Германии не защищает проституток должным образом, пояснила Клёкнер.

"Напротив, ни Закон о проституции, ни Закон о защите проституток не укрепляют права женщин, занимающихся проституцией", – отметила она.

По ее словам, насильственные нападения, подавляющая власть мужчин и отсутствие согласия не прекращаются, Германия прекращается в "бордель Европы".

СМИ отмечает, в 2017 году здесь вступил в силу Закон о защите проституток. Согласно закону, проститутки обязаны регистрироваться, а проституционный бизнес, такой как бордели, требует разрешения.

Клёкнер выступала за систему, подобную той, что действует в Швеции или Норвегии. Так называемая скандинавская модель предусматривает наказание клиентов и закрытие борделей. Согласно модели, впервые введенной в Швеции, покупка сексуальных услуг является незаконной, тогда как продажа секса остается безнаказанной. Проститутки получают поддержку, которая помогает им восстановить свою жизнь.

