Проституция зашкаливает: какую страну ЕС назвали «борделем Европы»

Президент немецкого Бундестага Юлия Клёкнер призвала запретить покупку сексуальных услуг по примеру Швеции и Норвегии, жестко раскритиковав ситуацию в Германии. Об этом пишет "Spiegel".
Проституция в Германии.
Политик правящей ХДС заявила, что для нее выглядит странным, когда с одной стороны звучат разговоры о правах женщин и при этом говорится, что якобы проституция – это такая же работа, как и любая другая.
Действующее законодательство в Германии не защищает проституток должным образом, пояснила Клёкнер.
По ее словам, насильственные нападения, подавляющая власть мужчин и отсутствие согласия не прекращаются, Германия прекращается в "бордель Европы".
СМИ отмечает, в 2017 году здесь вступил в силу Закон о защите проституток. Согласно закону, проститутки обязаны регистрироваться, а проституционный бизнес, такой как бордели, требует разрешения.
Клёкнер выступала за систему, подобную той, что действует в Швеции или Норвегии. Так называемая скандинавская модель предусматривает наказание клиентов и закрытие борделей. Согласно модели, впервые введенной в Швеции, покупка сексуальных услуг является незаконной, тогда как продажа секса остается безнаказанной. Проститутки получают поддержку, которая помогает им восстановить свою жизнь.
