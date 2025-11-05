logo

BTC/USD

101396

ETH/USD

3277.33

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Проституция зашкаливает: какую страну ЕС назвали «борделем Европы»
commentss НОВОСТИ Все новости

Проституция зашкаливает: какую страну ЕС назвали «борделем Европы»

Президент Бундестага призвала немцев бороться с проституцией

5 ноября 2025, 12:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент немецкого Бундестага Юлия Клёкнер призвала запретить покупку сексуальных услуг по примеру Швеции и Норвегии, жестко раскритиковав ситуацию в Германии. Об этом пишет "Spiegel".

Проституция зашкаливает: какую страну ЕС назвали «борделем Европы»

Проституция в Германии. Фото: из открытых источников

"Я твердо убеждена, что мы должны наконец запретить проституцию и покупку сексуальных услуг в этой стране", – заявила президент Бундестага в своей речи на вручении премии "Героиня" Фонда Алисы Шварцер в Берлине.

Политик правящей ХДС заявила, что для нее выглядит странным, когда с одной стороны звучат разговоры о правах женщин и при этом говорится, что якобы проституция – это такая же работа, как и любая другая.

"Это не только смешно, но и акт неуважения к женщинам", – заявила политик.

Действующее законодательство в Германии не защищает проституток должным образом, пояснила Клёкнер. 

"Напротив, ни Закон о проституции, ни Закон о защите проституток не укрепляют права женщин, занимающихся проституцией", – отметила она.

По ее словам, насильственные нападения, подавляющая власть мужчин и отсутствие согласия не прекращаются, Германия прекращается в "бордель Европы".

СМИ отмечает, в 2017 году здесь вступил в силу Закон о защите проституток. Согласно закону, проститутки обязаны регистрироваться, а проституционный бизнес, такой как бордели, требует разрешения.

Клёкнер выступала за систему, подобную той, что действует в Швеции или Норвегии. Так называемая скандинавская модель предусматривает наказание клиентов и закрытие борделей. Согласно модели, впервые введенной в Швеции, покупка сексуальных услуг является незаконной, тогда как продажа секса остается безнаказанной. Проститутки получают поддержку, которая помогает им восстановить свою жизнь.

Читайте также на портале "Комментарии" — в довоенные годы в Украине шли дискуссии о легализации проституции. Вопрос в то время был острым – создавали петиции, устраивали обсуждение не только на уровне общества. Рассматривали возможные варианты и во власти.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/
Теги:

Новости

Все новости