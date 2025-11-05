Проституція зашкалює: яку країну ЄС назвали «борделем Європи»

Президент німецького Бундестагу Юлія Клекнер закликала заборонити купівлю сексуальних послуг за прикладом Швеції та Норвегії, жорстко розкритикувавши ситуацію в Німеччині. Про це пише "Spiegel".

Проституція у Німеччині. Фото: з відкритих джерел

"Я твердо переконана, що ми маємо нарешті заборонити проституцію та купівлю сексуальних послуг у цій країні", — заявила президент Бундестагу у своїй промові на врученні премії "Героїня" Фонду Аліси Шварцер у Берліні.

Політик правлячої ХДС заявила, що для неї виглядає дивним, коли з одного боку звучать розмови про права жінок і при цьому говориться, що нібито проституція – це така сама робота, як будь-яка інша.

"Це не тільки смішно, а й акт неповаги до жінок", — заявила політик.

Чинне законодавство в Німеччині не захищає повій належним чином, пояснила Клекнер.

"Навпаки, ні Закон про проституцію, ні Закон про захист повій не зміцнюють права жінок, які займаються проституцією", — зазначила вона.

За її словами, насильницькі напади, що пригнічує владу чоловіків та відсутність згоди не припиняються, Німеччина припиняється до "борделя Європи".

ЗМІ зазначає, у 2017 році тут набув чинності Закон про захист повій. Згідно із законом, повії зобов'язані реєструватися, а проституційний бізнес, такий як борделі, потребує дозволу.

Клекнер виступала за систему, подібну до тієї, що діє у Швеції чи Норвегії. Так звана скандинавська модель передбачає покарання клієнтів та закриття борделів. Згідно з моделлю, вперше введеною в Швеції, купівля сексуальних послуг є незаконною, тоді як продаж сексу залишається безкарним. Повія отримують підтримку, яка допомагає їм відновити своє життя.

