Проституція зашкалює: яку країну ЄС назвали «борделем Європи»

Кравцев Сергей
Президент німецького Бундестагу Юлія Клекнер закликала заборонити купівлю сексуальних послуг за прикладом Швеції та Норвегії, жорстко розкритикувавши ситуацію в Німеччині. Про це пише "Spiegel".
Проституція у Німеччині. Фото: з відкритих джерел
Політик правлячої ХДС заявила, що для неї виглядає дивним, коли з одного боку звучать розмови про права жінок і при цьому говориться, що нібито проституція – це така сама робота, як будь-яка інша.
Чинне законодавство в Німеччині не захищає повій належним чином, пояснила Клекнер.
За її словами, насильницькі напади, що пригнічує владу чоловіків та відсутність згоди не припиняються, Німеччина припиняється до "борделя Європи".
ЗМІ зазначає, у 2017 році тут набув чинності Закон про захист повій. Згідно із законом, повії зобов'язані реєструватися, а проституційний бізнес, такий як борделі, потребує дозволу.
Клекнер виступала за систему, подібну до тієї, що діє у Швеції чи Норвегії. Так звана скандинавська модель передбачає покарання клієнтів та закриття борделів. Згідно з моделлю, вперше введеною в Швеції, купівля сексуальних послуг є незаконною, тоді як продаж сексу залишається безкарним. Повія отримують підтримку, яка допомагає їм відновити своє життя.
