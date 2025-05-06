Провал с выборами в Германии: сколько теперь Шольц будет исполнять обязанности канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уже с сегодняшнего дня мог получить приставку "экс", будет вынужден исполнять обязанности главы немецкого правительства до избрания преемника. И это несмотря на то, что его уже торжественно провели с должности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Олаф Шольц получил незапланированное продление полномочий после того, как нижняя палата парламента Германии провалила голосование за избрание лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером.

Статья 69 Основного закона Германии предусматривает, что канцлер продолжает выполнять свои официальные обязанности "до назначения его преемника". Отмечается, что Шольц обязан это делать.

Министры федерального правительства также останутся на своих должностях в качестве исполняющих обязанности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия перенесла второй тур выборов канцлера после того, как Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

В публикации говорится, что сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. В частности, эту информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.

После распада светофорной коалиции в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг. 23 февраля на парламентских выборах победил блок ХДС и Христианско-социального союзов (ХСС), который возглавляет Мерц. После этого вел диалог по формированию коалиции, которую в конце концов сформировал с Социал-демократической партией.



