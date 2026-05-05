Путин довел Мерца до невиданного ужаса: Берлин шокировал срочным решением

Германия намерена ускорить создание собственных дальнобойных ракетных систем в ответ на растущие вызовы безопасности со стороны России. В Берлине подчеркивают, что укрепление оборонного потенциала Европы становится одним из ключевых приоритетов современной политики безопасности.

Одним из факторов обеспокоенности немецкой стороны является размещение российских ракетных комплексов в Калининградской области, что, по мнению официального Берлина, создает дополнительное давление на страны ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что после того, как США отказались от планов размещения крылатых ракет Tomahawk на территории Германии, страна будет вынуждена активнее развивать собственные оборонные решения. По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать пробелов в системе сдерживания потенциальных угроз.

Он также напомнил, что идея размещения американских ракет рассматривалась лишь как временный шаг, который должен усилить безопасность в переходный период. Параллельно Германия вместе с европейскими партнерами работает над долгосрочной программой по созданию высокоточных систем большой дальности в рамках инициативы European Long-Range Strike Approach. Она подразумевает разработку современных ракетных технологий, а также беспилотных ударных систем нового поколения.

В немецком правительстве отмечают, что такие меры являются ответом на активное перевооружение России и размещение ракет типа "Искандер" в Калининградской области и других регионах. В Берлине рассматривают это как потенциальную угрозу европейской безопасности, которая требует адекватного стратегического ответа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Соединенные Штаты не планируют развертывания ракет Tomahawk в стране, объясняя это изменением приоритетов американских вооруженных сил.

