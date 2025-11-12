Путин к такому не готовился: в Берлине предупредили о сокрушительном ударе по РФ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия национализировала свою дочернюю компанию "Газпрома" – Gazprom Germania. Несмотря на это, Берлин продолжал закупать газ у Москвы, однако теперь найден способ полностью разорвать связи с российским поставщиком.

Фото: из открытых источников

Правительство Германии приняло решение, что государственная энергетическая компания SEFE (бывшая Gazprom Germania) может досрочно расторгнуть контракт с российской компанией Yamal Trade на поставку газа, сообщает Merkur. Эта возможность предусмотрена как 19-м пакетом санкций, так и регламентом RePowerEU, позволяющим SEFE ссылаться на форс-мажор для прекращения закупок российского сжиженного газа.

Проблема заключалась в старых условиях контракта: SEFE обязана была платить за газ даже в случае его недоставки. Национализация компании не отменяла эти обязательства, поэтому к 2040 году SEFE должна была ежегодно закупать 2,9 миллиона тонн российского СПГ. За первое полугодие 2025 года компания получила 25 партий газа, что позволяло России получать двойную прибыль – деньги за не поставленный газ и доход от его перепродажи другим покупателям.

В то же время переходный период будет продолжаться до 2027 года, когда ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоресурсов. В это время Германия все еще будет покупать газ из России, но условия для постепенного выхода из контрактов позволяют Берлину уменьшить зависимость и подготовить энергетический сектор к новым реалиям.

