Путін до такого не готувався: у Берліні попередили про нищівний удар по РФ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина націоналізувала свою дочірню компанію "Газпрому" – Gazprom Germania. Незважаючи на це, Берлін продовжував закуповувати газ у Москви, проте тепер знайдено спосіб повністю розірвати зв’язки з російським постачальником.

Фото: з відкритих джерел

Уряд Німеччини ухвалив рішення, що державна енергетична компанія SEFE (колишня Gazprom Germania) може достроково розірвати контракт з російською компанією Yamal Trade на постачання газу, повідомляє Merkur. Ця можливість передбачена як 19-м пакетом санкцій, так і регламентом RePowerEU, які дозволяють SEFE посилатися на форс-мажор для припинення закупівель російського зрідженого газу.

Проблема полягала у старих умовах контракту: SEFE була зобов’язана сплачувати за газ навіть у разі його недоставки. Націоналізація компанії не скасовувала цих зобов’язань, тож до 2040 року SEFE мала щорічно закуповувати 2,9 мільйона тонн російського СПГ. За перше півріччя 2025 року компанія отримала 25 партій газу, що дозволяло Росії отримувати подвійний прибуток – гроші за газ, який не був поставлений, та дохід від його перепродажу іншим покупцям.

Водночас перехідний період триватиме до 2027 року, коли ЄС планує повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Під час цього часу Німеччина все ще буде купувати газ із Росії, але умови для поступового виходу з контрактів дозволяють Берліну зменшити залежність і підготувати енергетичний сектор до нових реалій.

Як вже писали "Коментарі", масштабні корупційні скандали у сфері енергетики, що були викриті НАБУ та САП, серйозно впливають на міжнародний авторитет України. Вже зараз спостерігаються відмови від допомоги з боку приватних донорів, які раніше були готові інвестувати у розвиток енергетичної інфраструктури, заявив Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.