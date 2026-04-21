По данным Reuters, Российская Федерация планирует с 1 мая остановить транспортировку казахстанской нефти в Германию через нефтепровод "Дружба". Речь идет о поставках, которые осуществляются по северному маршруту трубопроводной системы через территорию Польши.

Как сообщают источники издания, обновленный график транспортировки уже был передан как казахстанской, так и германской сторонам. В то же время в Кремле заявили, что не располагают официальной информацией о возможном прекращении экспорта. Спикер президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос требует дополнительной проверки и пока не подтвержден.

Объемы поставок казахстанской нефти в Германию демонстрировали рост. В 2025 году через "Дружбу" было транспортировано около 2,146 млн. тонн сырья, что эквивалентно примерно 43 тысячам баррелей в сутки. Это более чем на 40% больше, чем годом ранее, что свидетельствует об усилении энергетического сотрудничества между странами.

Основным направлением поставок является нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт на северо-востоке Германии. После 2022 г. он прекратил закупку российской нефти и перешел на альтернативные источники поставок, в частности казахстанское сырье. Часть активов, связанных с российской компанией "Роснефть", тогда была передана под временное управление правительства Германии в рамках реакции на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Возможное прекращение транзита может повлиять на энергетические потоки в регионе и изменить баланс поставок нефти в европейские НПЗ.

Портал "Комментарии" писал, что правоохранители в Полтавской области сумели предупредить потенциально масштабный теракт, к которому был причастен 17-летний ученик выпускного класса. Вместо подготовки к завершению школы подросток оказался вовлечен в противоправную деятельность, организованную через российские спецслужбы.