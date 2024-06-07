Путин не оставил выбора: Шольц рассказал о важном решении для помощи Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недавнем разрешении для Киева наносить удары вооружением, предоставленным Берлином, по территории страны-агрессора России. Так, глава правительства ФРГ отметил законное право Украины на самозащиту от вражеских атак. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
В ходе выступления в Бундестаге Олаф Шольц объяснил свое разрешение украинской стороне использовать немецкое оружие на территории РФ во время войны.
Олаф Шольц добавил, что речь идет, в частности, и о российских обстрелах Харькова и области, и о постоянных ударах по приграничным районам в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — продолжается дипломатическая битва за возможность Украине использовать западное вооружение по военным целям на территории РФ, а также за появление на нашей территории (в том или ином виде) войск НАТО. С соответствующими призывами к партнерам в очередной раз обратился президент Владимир Зеленский. Давят на Администрацию Байдена и видные американские военные, а также статьи в ряде медиа. Позволить Украине уничтожать агрессора на его территории призывает президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин, видя разногласия по этому поводу среди членов Альянса, пугает Запад глобальной войной. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Перестанут ли партнеры ограничивать Украину, чем фактически подыгрывают РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!