Путин не оставил выбора: Шольц рассказал о важном решении для помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недавнем разрешении для Киева наносить удары вооружением, предоставленным Берлином, по территории страны-агрессора России. Так, глава правительства ФРГ отметил законное право Украины на самозащиту от вражеских атак. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

В ходе выступления в Бундестаге Олаф Шольц объяснил свое разрешение украинской стороне использовать немецкое оружие на территории РФ во время войны.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию, на свои города и на своих граждан", — говорится в его заявлении для членов правительства.

Олаф Шольц добавил, что речь идет, в частности, и о российских обстрелах Харькова и области, и о постоянных ударах по приграничным районам в Украине.

"Это также касается атак, подобных тем, что были в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций в приграничной зоне России", — сказал немецкий канцлер.

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