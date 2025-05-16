Путин не сдержал обещание: Мерц ответил, когда ударят по РФ адскими санкциями

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет в отношении России может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе, которое запланировано на 20 мая. Об этом глава немецкого правительства сообщил у себя в Twitter-аккаунте (X).

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц подтвердил, что такой санкционный пакет "уже готов".

Немецкий канцер также высказался о ситуации с переговорами в Турции между Украиной и РФ, о якобы готовности к которым со стороны Москвы недавно рассказывал российский диктатор Владимир Путин. Но после согласия со стороны украинского президента Владимира Зеленского на такую инициативу – глава Кремля отказался от встречи на уровне лидеров стран.

Мерц отметил в своей публикации в сети, что "тот факт, что президент Зеленский несмотря на это поехал в Стамбул – является огромным жестом".

Вместе с тем, добавил канцлер ФРГ, Путин там "не появился – и это сделало его единственным неправым".

"Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", — рассказал Фридрих Мерц.

Отметим, ранее в интервью ZEIT Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с партнерами договорились "исчерпать все возможности" в вопросе введения санкций против РФ из-за ее отказа от установления прекращения огня.

"На уровне глав государств и правительств мы договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, дальнейшие шаги в отношении активов и санкции против физических лиц. Мы сейчас работаем над этим с нашими европейскими партнерами", — заявил Мерц.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о конфискации замороженных активов России, он ответил, что сейчас этот вопрос выясняется. По его словам, если удастся мобилизовать средства на чистой правовой основе – Германия это предложение поддержит.



