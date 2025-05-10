Путин не узнает, получит ли Украина Taurus: новый канцлер придумал, как переиграть РФ

Если раньше официальный Берлин публично анонсировал, а затем и подтверждал поставки того или иного вооружения Украине, то теперь новое правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцом решило кардинально изменить подход. Федеральное правительство в будущем значительно сократит объём информации о поставках вооружений. В частности, это касается возможной поставки ракет Taurus Киеву. Об этом говорится в публикации Spiegel.

Ракета Taurus. Фото: из открытых источников

Сообщается, что такой шаг, прежде всего, призван "не дать агрессору в войне против Украины военного преимущества". Сокращение публичных обсуждений поставок оружия считается частью "тактики ведения войны".

Новая власть Германии "совершает резкий поворот" и вновь засекречивает поставки оружия, чтобы добиться так называемой "стратегической неоднозначности": создать неясность, чтобы скрыть свои действия от противника. При этом, секретность распространяется и на Taurus. Изменение курса федерального правительства также затрагивает "болезненный открытый вопрос украинской политики" нового канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Во время предвыборной кампании Мерц подчёркивал, что готов к поставке, но только в согласовании с партнёрами по альянсу, которые уже передали такие ракеты или располагают ими. В Европе это Франция и Великобритания", — пишет СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев может сделать важный шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Речь идет о продолжении поставок оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Посол Украины в Германии заявил, что ожидает от Мерца обещания о новых поставках оружия Украине во время визита в Киев.

"Я уверен (в этом – ред.)", — сказал посол в ответ на вопрос немецких журналистов в Киеве.



