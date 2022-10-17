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Путин объявил войну не только Украине: в немецкой разведке сделали заявление

По заказу России в Германии могут организовать политические убийства

сегодня, 16:25 comments1413
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия ведет войну не просто против Украины. Действия президента России Путина являются "объявлением войны всему свободному демократическому миру". Поэтому европейским странам нужно быть начеку, в частности, нужно быть внимательными властям Германии, где Путин способен организовать политические убийства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel", со ссылкой на немецкую разведку. 

Путин объявил войну не только Украине: в немецкой разведке сделали заявление

Германия. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили президента России Путина в том, что он де-факто напал на весь Запад, напав на Украину.

Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что судя по действиям Кремля Путин сегодня ведет войну не только против Украины, но и против всего западного мира.

Глава Федерального управления по защите конституции Томас Хальденванг акцентировал внимание на том, что после нападения России на Украину кардинально поменялись "правила игры" во всех сферах, связанных с безопасностью.

Отмечается, что в апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов. Но Хальденванг считает, что это далеко не все из них.

Spiegel подчеркивает, что порог запрета для операций российских спецслужб в Германии упал. Так, сообщается, что Управления по защите Конституции анализирует сценарии, при которых в Германии возможны политические убийства.

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Также издание "Комментарии" сообщало - Россия массированно атаковала Киев иранскими дронами – в столице были слышны взрывы в центре.



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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/oeffentliche-anhoerung-des-kontrollgremiums-deutsche-geheimdienstchefs-sprechen-kriegserklaerung-putins-an-den-kompletten-westen-a-50659077-07f2-4de6-985c-07be653c29e1
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