Путин объявил войну не только Украине: в немецкой разведке сделали заявление

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Кравцев Сергей
Россия ведет войну не просто против Украины. Действия президента России Путина являются "объявлением войны всему свободному демократическому миру". Поэтому европейским странам нужно быть начеку, в частности, нужно быть внимательными властям Германии, где Путин способен организовать политические убийства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel", со ссылкой на немецкую разведку.
Германия. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили президента России Путина в том, что он де-факто напал на весь Запад, напав на Украину.
Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что судя по действиям Кремля Путин сегодня ведет войну не только против Украины, но и против всего западного мира.
Глава Федерального управления по защите конституции Томас Хальденванг акцентировал внимание на том, что после нападения России на Украину кардинально поменялись "правила игры" во всех сферах, связанных с безопасностью.
Отмечается, что в апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов. Но Хальденванг считает, что это далеко не все из них.
Spiegel подчеркивает, что порог запрета для операций российских спецслужб в Германии упал. Так, сообщается, что Управления по защите Конституции анализирует сценарии, при которых в Германии возможны политические убийства.
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