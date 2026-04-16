Путин одержим Украиной: эксперт шокировал открытием о поведении диктатора

Поведение российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины, которая продолжается уже несколько лет, все чаще описывается экспертами как нелогичная и напоминающая навязчивую зависимость. Лицензированный юрист, психолог и бывший дипломат Александр Сухобрус в публикации для Small Wars Journal проводит параллель между действиями российского лидера и поведением человека, который пытается "отыграться" после больших потерь, но только усугубляет собственное положение.

Фото: из открытых источников

Автор отмечает, что после начала полномасштабного вторжения и первых неудач Россия не изменила курс, несмотря на значительные потери человека, экономическое давление и международную изоляцию. Напротив, война продолжилась, хотя ее последствия для самой РФ стали все более ощутимыми.

Сухобрус напоминает, что первоначальные планы быстрого захвата Киева провалились, а дальнейшие боевые действия привели к масштабным потерям техники и личному составу. Одновременно Россия столкнулась с жесткими санкциями, сокращением международных связей и утратой части партнеров, что еще больше усугубило ее положение на мировой арене.

Несмотря на это, боевые действия продолжаются, а результатом продвижения российских войск становятся лишь незначительные территориальные достижения, часто превращающиеся в разрушенные и непригодные для жизни зоны. При этом, как подчеркивает эксперт, сама Россия владеет огромными малозаселенными территориями, что ставит под вопрос стратегическую целесообразность таких потерь.

Особое внимание автор обращает на то, что отсутствие реальных перспектив скорой победы не останавливает продолжение боевых действий. Напротив, ежедневные потери и истощение ресурсов не приводят к пересмотру стратегии или поиску компромисса.

Сухобрус сравнивает эту ситуацию с поведением азартного игрока, который, понеся первые потери в казино, вместо остановиться продолжает игру, надеясь отыграться, но в конце концов теряет еще больше.

По его мнению, рациональным шагом для Кремля могло бы стать прекращение войны после неудачи под Киевом в 2022 году. Однако, как отмечает эксперт, российское руководство продолжает боевые действия, исходя из убеждения, что окончательный успех близок, несмотря на затяжной характер конфликта и возрастающие потери.

