Путін одержимий Україною: експерт шокував відкриттям про поведінку диктатора

Поведінка російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України, яка триває вже кілька років, дедалі частіше описується експертами як нелогічна та така, що нагадує нав’язливу залежність. Ліцензований юрист, психолог і колишній дипломат Олександр Сухобрус у публікації для Small Wars Journal проводить паралель між діями російського лідера та поведінкою людини, яка намагається "відігратися" після великих втрат, але лише погіршує власне становище.

Автор зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення та перших невдач Росія не змінила курс, попри значні людські втрати, економічний тиск і міжнародну ізоляцію. Навпаки, війна продовжилася, хоча її наслідки для самої РФ стали дедалі відчутнішими.

Сухобрус нагадує, що початкові плани швидкого захоплення Києва провалилися, а подальші бойові дії призвели до масштабних втрат техніки та особового складу. Одночасно Росія зіткнулася з жорсткими санкціями, скороченням міжнародних зв’язків і втратою частини партнерів, що ще більше ускладнило її становище на світовій арені.

Попри це, бойові дії тривають, а результатом просування російських військ стають лише незначні територіальні здобутки, які часто перетворюються на зруйновані та непридатні для життя зони. При цьому, як підкреслює експерт, сама Росія володіє величезними малозаселеними територіями, що ставить під сумнів стратегічну доцільність таких втрат.

Особливу увагу автор звертає на те, що відсутність реальних перспектив швидкої перемоги не зупиняє продовження бойових дій. Навпаки, щоденні втрати та виснаження ресурсів не призводять до перегляду стратегії або пошуку компромісу.

Сухобрус порівнює цю ситуацію з поведінкою азартного гравця, який, зазнавши перших втрат у казино, замість зупинитися продовжує гру, сподіваючись відігратися, але зрештою втрачає ще більше.

На його думку, раціональним кроком для Кремля могло б стати припинення війни ще після невдачі під Києвом у 2022 році. Проте, як зазначає експерт, російське керівництво продовжує бойові дії, виходячи з переконання, що остаточний успіх уже близький, попри затяжний характер конфлікту та зростаючі втрати.

"Коментарі" вже писали, що Україна ініціює проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на масштабні російські обстріли, які спричинили загибель і поранення цивільних громадян. Зустріч запланована на понеділок, 20 квітня.