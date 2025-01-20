Путин определился со своими союзниками в Германии: кого продвигает

Российская кампания по дезинформации направлена на поддержку крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), подрыв основных немецких партий и посеяние беспокойства по поводу экономики в преддверии выборов в стране 23 февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Немецкий аналитический центр CeMAS сообщил, что за последний месяц он отследил сотни сообщений на немецком языке на социальной медиа-платформе X, демонстрирующих типичные образцы российской дезинформационной кампании Doppelgaenger ("злой двойник") против Запада, которую ранее осуждали власти Германии, США и Франции.

Согласно отчету Министерства иностранных дел Германии, опубликованному в июне прошлого года, кампания, созданная после вторжения России на Украину в 2022 году с целью подорвать поддержку Запада Киеву, распространяет ссылки на фальсифицированные западные новостные агентства, распространяющие ложную информацию.

По данным CeMAS, в последние недели немецкие посты на X обвиняли партию "Зеленых" в экономических проблемах Германии, критиковали канцлера Олафа Шольца за его поддержку Украины, называли консерваторов ненадежными, но высказывались в пользу АдГ.

Посты, которые он отслеживал, делились ссылками на фальшивые немецкие новостные сайты или на статьи на подлинных сайтах, поддерживающих их повествование, или просто изображениями. Усиленные сетями фейковых аккаунтов, они получили более 2,8 миллионов просмотров, сообщил CeMAS.

Отчет вышел за месяц до выборов, на которых, как ожидается, победят основные оппозиционные консерваторы Германии. Однако сила AfD, занимающая второе место, может усложнить арифметику формирования коалиции — и управления в целом — если ей удастся склонить на свою сторону блокирующее меньшинство.

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