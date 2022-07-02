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Путин получает от Германии до 2 млрд долларов в месяц: Шольц нашел оправдание

В Германии считают, что деньги, которые поступают в российский бюджет за газ, не помогают Путину в войне против Украины

сегодня, 12:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на публичное заявление власти Германии о том, что Берлин обсуждают политику Российской Федерации, осуждает войну в Украине и готов вводить беспрецедентные санкции, ежемесячно российский бюджет получает до 2 млрд долларов за покупку энергоресурсов именно от Германии. При этом канцлер Германии Олаф Шольц считает, что этим он не даёт Путину возможность ослабить эффект от санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом Шольц сказал в интервью "CBS".                                

Путин получает от Германии до 2 млрд долларов в месяц: Шольц нашел оправдание

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Отвечая на прямой вопрос журналистов об огромных деньгах, которые Германия тратит на поставки российского газа, угля и других энергоресурсов Олаф Шольц ответил, что эти деньги, которые поступают в российский бюджет, из-за санкций Путин не может тратить на импорт современных технологий и вещей, в которых нуждается Россия.

По словам канцлера ФРГ, то, что полученные деньги Кремль не может тратить на покупку современных технологий очень сильно злит Путина.

Кроме того, подчеркнул Шольц, Берлин делает всё возможное, чтобы уменьшить сумму, которую перечисляет ежемесячно России за энергоресурсы.

Также канцлер Германии отметил, что сейчас уже понятно, что решение о том, чтобы напасть на Украину Путин принял задолго до 24 февраля, примерно за год до этого дня он уже спланировал всё и был готов к атаке. Именно поэтому можно сказать, что Путин рассчитывает на долгую войну против Украины. Он тщательно к ней подготовился.

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Источник: https://www.cbsnews.com/
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