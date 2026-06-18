«Путин в тупике»: глава Минобороны Германии сделал жесткое заявление на встрече союзников Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с резонансным заявлением на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, российское руководство оказалось в сложной ситуации, поскольку война против Украины приносит Москве все больше военных, экономических и политических проблем.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Немецкий министр отметил, что полномасштабное вторжение, задуманное Кремлем как операция по быстрому подчинению Украины, превратилось в длительное противостояние с тяжелыми последствиями для самой России. По его оценке, российская армия понесла значительные потери, а Украина продолжает наносить ущерб военному потенциалу страны-агрессора.

Особое внимание Писториус уделил вопросу переговоров. Он подчеркнул, что украинское руководство неоднократно демонстрировало готовность к дипломатическим инициативам и обсуждению путей прекращения войны. Однако, по словам главы Минобороны Германии, Москва пока не проявляет заинтересованности в компромиссах и продолжает делать ставку на военное давление.

В Берлине считают, что нынешняя стратегия Кремля направлена не только против Украины, но и против безопасности всего восточного фланга НАТО. Именно поэтому союзники должны сохранять единство и продолжать поддержку Киева.

Министр подчеркнул, что дальнейшая помощь Украине остается ключевым элементом общей стратегии Запада. Речь идет не только о поставках вооружений, но и о координации усилий десятков государств, участвующих в работе формата "Рамштайн".

По мнению Писториуса, именно сохранение международной поддержки позволит украинским силам удерживать инициативу и укреплять свои позиции. Поэтому главной задачей нынешней встречи союзников стало согласование новых шагов по обеспечению украинской армии всем необходимым для продолжения сопротивления российской агрессии.

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