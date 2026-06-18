«Путін у безвиході»: глава Міноборони Німеччини зробив жорстку заяву на зустрічі союзників України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із резонансною заявою на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, російське керівництво опинилося у складній ситуації, оскільки війна проти України приносить Москві дедалі більше військових, економічних та політичних проблем.

Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел

Німецький міністр зазначив, що повномасштабне вторгнення, задумане Кремлем як операція з швидкого підпорядкування України, перетворилося на тривале протистояння із тяжкими наслідками для самої Росії. За його оцінкою, російська армія зазнала значних втрат, а Україна продовжує завдавати збитків військовому потенціалу країни-агресора.

Особливу увагу Пісторіус приділив питанню переговорів. Він наголосив, що українське керівництво неодноразово демонструвало готовність до дипломатичних ініціатив та обговорення шляхів припинення війни. Проте, за словами глави Міноборони Німеччини, Москва поки що не виявляє зацікавленості у компромісах і продовжує робити ставку на військовий тиск.

У Берліні вважають, що нинішню стратегію Кремля спрямовано не лише проти України, а й проти безпеки всього східного флангу НАТО. Саме тому союзники мають зберігати єдність та продовжувати підтримку Києва.

Міністр наголосив, що подальша допомога Україні залишається ключовим елементом спільної стратегії Заходу. Йдеться не лише про постачання озброєнь, а й про координацію зусиль десятків держав, які беруть участь у роботі формату "Рамштайн".

На думку Пісторіуса, саме збереження міжнародної підтримки дозволить українським силам утримувати ініціативу та зміцнювати свої позиції. Тому головним завданням зустрічі союзників стало узгодження нових кроків щодо забезпечення української армії всім необхідним для продовження опору російській агресії.

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