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"Путин – вежливый человек": Шольц рассказал о своих беседах с президентом России

Канцлер Германии признался, что регулярно разговаривает с президентом Путиным

сегодня, 22:35
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Автор:

Лиля Воробьева

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, который регулярно общается с Путиным, кремлевский диктатор очень вежлив во время их личных  телефонных разговоров.

"Путин – вежливый человек": Шольц рассказал о своих беседах с президентом России

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Такие разговоры с главой РФ могут длиться час-полтора.


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"Иногда на немецком, иногда с переводом. И так, Путин в этих разговорах вежливый человек. Мы называем друг друга по имени", — рассказал он во время интервью Rheinische Post .

По утверждению Шольца, между немецким канцлером и хозяином Кремля существуют "вопиющие отличия во мнениях". Политик подчеркнул, что солидарность стран Запада поможет противостоять вызовам РФ.

"У нас общая политическая концепция из США. И Европейский Союз демонстрирует больше единства, чем это видно внешнему миру", — подытожил Шольц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц рассказал , почему скорого мира в Украине ждать не стоит. Быстрое прекращение войны в Украине официальный Берлин не ожидает. Такие аргументы основаны на ряде причин. Такое заявление в интервью Rheinische Post сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Лидер Германии подчеркнул, что справедливый мир может наступить только тогда, когда Россия согласится вывести свои войска со всей территории Украины. Пока нет даже предпосылок для этого. Олаф Шольц указал на долгосрочные последствия войны. По словам канцлера ФРГ, охватившая Украину война еще долго будете держать в напряжении весь мир и даже после ее завершения понадобится много сил и ресурсов, чтобы разобрать все завалы, которые сегодня есть в Украине. Вспомнил канцлера о своих долгих и регулярных разговорах с Путиным. Теперь это в прошлом, но признался Олаф Шольц.



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Источник: https://rp-online.de/politik/deutschland/staendehaus-treff-duesseldorf-mit-olaf-scholz-wir-handeln-nicht-leichtsinnig_aid-86957851
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