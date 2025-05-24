Один из самых богатых людей России Алексей Мордашов обрел неожиданного противника в лице губернатора региона, где работает его сталелитейная компания "ПАО Северсталь". Это стало очередным подтверждением снижения власти российских олигархов, что начало происходить после полномасштабного вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg,

Путин и Мордошов. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов давно начал присматриваться к сталелитейной компании. Он выдал запрет на найм мигрантов для работы на стройках, но затем отменил его, когда "Северсталь" пожаловалась, что это поставит под угрозу проекты в регионе.

Западные аналитики считают, что спор между пятым человеком в списке самых богатых людей России, состояние которого составляет 22,5 миллиарда долларов, и Филимоновым – еще один признак того, что миллиардеры утратили свой статус олигархов.

"Упадок власти магнатов начался после прихода к власти Путина более двух десятилетий назад, и к моменту введения санкций против многих из них, они сохранили в основном ограниченное влияние на политику. С тех пор российский лидер стремится создать "новую элиту", построенную на основе его военного вторжения", — сказано в статье.

По словам одного с олигархов, от Путина поступил четкий сигнал губернаторам, что они должны следить, чтобы предприятия тратили доходы на инвестиции, а не на дивиденды, уделяя особое внимание социальным вопросам.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим использует обвинения в воровстве для репрессий против критиков Путина и его окружения. Коррупция на самом деле никого не тревожит. При этом российские власти пытаются пресекать на корню малейшее несогласие с политикой, которую ведет Кремль. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Х (Twitter).



