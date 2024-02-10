Путин выйдет за пределы Украины: в Германии призывают готовиться к войне с РФ

Российская армия может начать войну за пределами Украины. В ближайшие 5-8 лет странам Европы следует быть готовыми к военному конфликту с Россией.

Путин может начать войну со странами ЕС. Фото из открытых источников

По словам генерального инспектора Вооруженных сил Германии, генерал-лейтенанта Карстена Бройера, РФ представляет собой потенциальную военную угрозу для стран Европы, поэтому им следует ближайшие 5-8 лет потратить на подготовку к войне с ней.

Карстен Бройер заявил, что видит в действиях российского диктатора Владимира Путина намерение расширить войну за пределы Украины. В то же время, он не считает неизбежной войну европейских стран с РФ.

При этом Карстен Бройер не согласился, что западные страны сознательно ограничивают помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.