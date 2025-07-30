Путину есть чего переживать: к какому решению по Tomahawk Германия склоняет США

Германия может получить ракетные комплексы Typhon всего за год, правда при условии договоренностей с США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defense News".

Ракетные комплексы Typhon. Фото: из открытых источников

Корпорация Lockheed Martin уже подтвердила готовность существенно ускорить производство ракетного комплекса средней дальности Typhon в случае заключения соответствующего соглашения между США и Германией. Компания сможет передать первую батарею Typhon для Бундесвера уже через один год после подписания контракта.

На сегодняшний день изготовлено три батареи Typhon, четвертая — в процессе производства для вооруженных сил США. О готовности ускорить темпы заявил Эдвард Добек, руководитель программы пусковых установок Lockheed Martin. Производство систем сосредоточено на предприятии вблизи Мурстауна (штат Нью-Джерси).

При этом авторы публикации обращают внимание на важный момент – политические договоренности между правительствами США и Германии еще не приняты, а сам Typhon рассматривается Берлином лишь как временное решение до запуска европейской программы ELSA — будущего аналога на базе французской LCM, ожидаемого на вооружении с 2029 года.

Исследователь Фабиан Хоффман в статье для Hartpunkt выразил сомнения относительно эффективности закупки Typhon. Основная проблема — дефицит крылатых ракет Tomahawk, которые использует эта система. По открытым данным, ежегодные объемы производства Tomahawk компанией Raytheon недостаточны даже для обеспечения потребностей США, что затрудняет быструю поставку этих ракет за границу. Ожидаемый срок — 2-3 года с момента заказа.

Также не прекращаются дискуссии относительно того, сколько Tomahawk реально получит Германия, и сможет ли эта закупка действительно усилить обороноспособность Бундесвера в ближайшей перспективе.

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