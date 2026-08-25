ПВО для Украины повисло в воздухе: почему в Германии теперь только разводят руками

Германия пока не смогла добиться от других стран конкретных обязательств по передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны или боеприпасов к ним. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль после поездки в Харьков.

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

По словам главы немецкого МИД, партнеры не исключают обращения Берлина, однако реальных договоренностей пока нет. Он признал, что трезвый результат переговоров неутешителен: ни одна страна пока не дала конкретного обещания передать Украине дополнительные средства ПВО или боеприпасы.

Вадефуль отметил, что возвращается из Украины с "весомыми аргументами" и намерен продолжать давление на партнеров, чтобы добиться практических результатов. Особо остро, по его словам, стоит вопрос защиты украинского неба.

Министр подчеркнул, что война все больше приобретает характер массированного противостояния с применением беспилотников. Для противодействия российским атакам Украине нужны не только дополнительные системы ПВО, но и гораздо больше дронов-перехватчиков и боеприпасов.

Среди необходимых средств Вадефуль вспомнил отдельно боеприпасы для систем Gepard. В то же время, найти дополнительные ресурсы на международном рынке все сложнее.

По словам министра, проблема состоит в глобальном дефиците систем противовоздушной обороны. Из-за войн и роста рисков безопасности многие государства, в частности Соединенные Штаты, сами нуждаются в значительных запасах вооружения.

"В этой сфере царит огромный дефицит", — признал Вадефуль.

В то же время, Берлин рассчитывает усиливать собственные возможности. Германия имеет значительный опыт в производстве и использовании систем ПВО от Gepard до IRIS-T и в будущем планирует наращивать производство.

Таким образом, главная проблема для Украины заключается не только в финансировании. Даже при наличии средств получить необходимые системы и ракеты становится все сложнее из-за острой конкуренции за ограниченные запасы.

Также издание "Комментарии" сообщало – прилетов должно стать меньше: Украина получила партию ракет в ПВО.



