ППО для України зависла в повітрі: чому у Німеччині тепер лише розводять руками

Німеччина поки що не змогла домогтися від інших країн конкретних зобов’язань щодо передання Україні додаткових систем протиповітряної оборони або боєприпасів до них. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль після поїздки до Харкова.

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

За словами глави німецького МЗС, партнери не відкидають звернення Берліна, однак реальних домовленостей наразі немає. Він визнав, що тверезий підсумок переговорів невтішний: жодна країна поки не дала конкретної обіцянки передати Україні додаткові засоби ППО чи боєприпаси.

Вадефуль зазначив, що повертається з України з "вагомими аргументами" і має намір продовжувати тиск на партнерів, аби домогтися практичних результатів. Особливо гостро, за його словами, стоїть питання захисту українського неба.

Міністр наголосив, що війна дедалі більше набуває характеру масованого протистояння із застосуванням безпілотників. Для протидії російським атакам Україні потрібні не лише додаткові системи ППО, а й значно більше дронів-перехоплювачів та боєприпасів.

Серед необхідних засобів Вадефуль окремо згадав боєприпаси для систем Gepard. Водночас знайти додаткові ресурси на міжнародному ринку дедалі складніше.

За словами міністра, проблема полягає в глобальному дефіциті систем протиповітряної оборони. Через війни та зростання безпекових ризиків багато держав, зокрема Сполучені Штати, самі потребують значних запасів озброєння.

"У цій сфері панує величезний дефіцит", — визнав Вадефуль.

Водночас Берлін розраховує посилювати власні можливості. Німеччина має значний досвід у виробництві та використанні систем ППО – від Gepard до IRIS-T – і в майбутньому планує нарощувати виробництво.

Таким чином, головна проблема для України наразі полягає не лише у фінансуванні. Навіть за наявності коштів отримати необхідні системи та ракети стає дедалі складніше через гостру конкуренцію за обмежені запаси.

Також видання "Коментарі" повідомляло – прильотів має стати менше: Україна отримала партію ракет до ППО.



