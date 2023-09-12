Ракеты Taurus для Украины: в Минобороны Германии удивили своим заявлением

Несмотря на то, что Украина еще в мае официально запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, Берлин продолжает тянуть с решением. А исходя из заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, в ближайшем времени позитивного решения Украине точно ждать не стоит. Глава Минобороны ФРГ заявил журналистам, что даже, если Вашингтон примет положительное решение по ЗРК ATACMS для Украины, Германия не будет тут же принимать аналогичное решение по ракетам Taurus. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"В этой войне нет автоматизма", — высказался Писториус, добавив, что Германия еще не в состоянии решить, предоставлять ли ракеты Taurus.

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По словам министра, однозначного решения на этот счет до сих пор нет.

Стоит отметить, после того, как Украина уже получила и использует ракеты Storm Shadow и SCALP от Великобритании и Франции, в Киеве надеялись, что вскоре такому же примеру последуют США и Германия, согласившись передать также дальнобойные ракеты. Но это решение, как откладывалось ранее, так и откладывается сегодня.

Читайте также на портале "Комментарии" — дискуссии, которые продолжаются довольно продолжительное время в Белом доме, все-таки достигнут своей финальной стадии и США, вероятно, включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает "ABC News", со ссылкой на источники.

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