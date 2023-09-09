ATACMS могут оказаться в ближайшем пакете военной помощи Украине: подробности

Дискуссии, которые продолжаются довольно продолжительное время в Белом доме, все-таки достигнут своей финальной стадии и США, вероятно, включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABC News", со ссылкой на источники.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Администрация Джо Байдена близка к тому, чтобы утвердить решение о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS, что должно помочь украинскому народу эффективнее отражать российскую агрессию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

СМИ, не называя фамилии чиновника Белого дом, отметило, что в окружении Байдена считают, что решение по предоставлению дальнобойных ракет принято и ATACMS "приближаются" (Ред. – к Украине). Однако чиновник добавил, что планы о предоставлении военной помощи могут меняться до официального объявления.

Еще один чиновник рассказал, что решение о предоставлении ракет уже "на столе" и, вероятно, ATACMS будут включены в будущий пакет помощи в сфере безопасности. Он подчеркнул, что окончательное решение принимает исключительно президент. Поэтому, до того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — так что там с ATACMS: о чем договорились Блинкен и Кулеба.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в августе началось обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Еще одной важнейшей задачей украинской дипломатии он назвал поставку ВСУ дальнобойного вооружения, особенно ракет ATACMS, получить которые давно пытается Украина. Почему союзники так катастрофически медленно дают нам то, что позволит эффективнее выдавливать российского агрессора с украинской земли? Каковы перспективы получения ВСУ боевых самолетов натовского образца и ракет дальностью более 300 км? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



