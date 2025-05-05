Ракеты "Таурус" Украина может так и не получить: почему Мерц может ответить отказом

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, который в прошлом занимал пост посла Украины в Германии, заявил, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего радиуса действия "Таурус" станет первой лакмусовой бумажкой для новой коалиции в Германии во главе с Фридрихом Мерцом. Но уже сейчас есть опасения, что новый канцлер ФРГ может ответить украинцам отказом. Об этом дипломат рассказал в интервью "РБК-Украина".

Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

Андрей Мельник считает, что есть целый ряд факторов. Один из главных – тот факт, что будущее правительство Германии будет коалиционным. Партнером Мерца и христианских демократов станет Социал-демократическая партия Шольца. Большинство ключевых игроков СДПГ останутся на должностях в правительстве и сохранят свое влияние.

"К сожалению, вопрос военной помощи Украине хоть и нашел свое отражение в коалиционном соглашении, однако соответствующая формулировка не содержит никакой конкретики: в каком объеме, в какие сроки. Это было сделано не случайно, а учитывая существующие существенные различия между обоими членами коалиции. Они сознательно оставили для себя широкое поле для маневра. И, собственно, первой лакмусовой бумажкой для новой коалиции станет поставка Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия „Таурус“, — рассказал Мельник.

По его словам, немецкие социал-демократы прямо не выступали против "Таурусов", но находили десятки аргументов для того, чтобы откладывать это решение из-за опасений эскалации со стороны России. По словам дипломата, "фактически именно социал-демократы саботируют это решение".

Посол указал, что согласно последним опросам две трети немецких избирателей против того, чтобы Украина получила "Таурусы".

Мерц же во время избирательной кампании и после победы прямо выступал на предоставление Украине "Таурусов". Фактически это было одно из его предвыборных обещаний.

"Конечно, сейчас он может прикрыться и позицией СДПГ, и общественным мнением, отказав Украине. Если же это произойдет, можно будет забыть все надежды на то, что Мерц действительно способен стать лидером Европы и всего свободного западного мира. Это будет настоящий провал", — акцентировал украинский дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мерц объявил состав будущего правительства Германии: что очень хорошо для Украины.



