Ракеты "Таурус" Украина может так и не получить: почему Мерц может ответить отказом

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Кравцев Сергей
Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, который в прошлом занимал пост посла Украины в Германии, заявил, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего радиуса действия "Таурус" станет первой лакмусовой бумажкой для новой коалиции в Германии во главе с Фридрихом Мерцом. Но уже сейчас есть опасения, что новый канцлер ФРГ может ответить украинцам отказом. Об этом дипломат рассказал в интервью "РБК-Украина".
Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников
Андрей Мельник считает, что есть целый ряд факторов. Один из главных – тот факт, что будущее правительство Германии будет коалиционным. Партнером Мерца и христианских демократов станет Социал-демократическая партия Шольца. Большинство ключевых игроков СДПГ останутся на должностях в правительстве и сохранят свое влияние.
По его словам, немецкие социал-демократы прямо не выступали против "Таурусов", но находили десятки аргументов для того, чтобы откладывать это решение из-за опасений эскалации со стороны России. По словам дипломата, "фактически именно социал-демократы саботируют это решение".
Посол указал, что согласно последним опросам две трети немецких избирателей против того, чтобы Украина получила "Таурусы".
Мерц же во время избирательной кампании и после победы прямо выступал на предоставление Украине "Таурусов". Фактически это было одно из его предвыборных обещаний.
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