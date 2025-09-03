Разговоры о переговорах и мире нужно прекратить: что теперь говорит Мерц о войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Нужно не заниматься рассуждениями, а смотреть на реальность, а она заключается в том, что сейчас у российского диктатора Владимира Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому телеканалу Sat.1 сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Немецкий лидер отметил, что он убежден на 100% в том, что Путин врет и манипулирует, поэтому ему нельзя доверять. По его словам, Путин будет готов к переговорам только тогда, когда это будет отвечать его собственным интересам.
Мерц отметил, что для изменения позиции Москвы необходимо создать условия, которые заставили бы Россию начать рассматривать варианты выхода из войны.
По его мнению, сделать это возможно прежде всего экономическим путем – через истощение российской военной экономики.
Читайте также на портале "Комментарии" — единственная цель российского вторжения в Украине – защита собственных интересов. Такое заявление в ходе визита в Китай сделал российский диктатор Владимир Путин.