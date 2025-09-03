Разговоры о переговорах и мире нужно прекратить: что теперь говорит Мерц о войне в Украине

Нужно не заниматься рассуждениями, а смотреть на реальность, а она заключается в том, что сейчас у российского диктатора Владимира Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому телеканалу Sat.1 сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Немецкий лидер отметил, что он убежден на 100% в том, что Путин врет и манипулирует, поэтому ему нельзя доверять. По его словам, Путин будет готов к переговорам только тогда, когда это будет отвечать его собственным интересам.

"Сейчас, по его (Путина – ред.) мнению, продолжение войны ему выгодно. Он завоевывает территории. Он видит дискуссию, которую мы ведем здесь, в Европе, и которую ведем в Америке. Он видит, как с ним обращается американский президент. Он видит, как с ним обращаются другие главы государств и правительств мира, я назову только ключевое слово "Шанхайская конференция", – отметил канцлер ФРГ.

Мерц отметил, что для изменения позиции Москвы необходимо создать условия, которые заставили бы Россию начать рассматривать варианты выхода из войны.

По его мнению, сделать это возможно прежде всего экономическим путем – через истощение российской военной экономики.

"В настоящее время у него (Путина – ред.) нет никаких оснований для прекращения огня или заключения мирного соглашения. Мы должны создать для этого основания. С военной точки зрения это будет сложно, но с экономической – это возможно. Надо позаботиться о том, чтобы Россия не имела возможности поддерживать военную экономику", – отметил Фридрих Мерц.

