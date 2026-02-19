Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предостерегает об очередной информационной атаке врага. Российские Telegram-каналы массово распространяют фейковый видеоролик, стилизованный под публикацию немецкого издания BILD. В подделке утверждается, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен смягчить наказание за демонстрацию нацистской символики для украинских беженцев.

«Разрешение Фридриха Мерца на нацистскую символику для украинцев»: что известно

Согласно вымышленному сюжету, депутаты партии канцлера якобы призывают относиться к использованию гитлеровского приветствия украинцами как к "туристической забаве".

В ЦПД официально заявили: "На самом деле это полностью выдуманная информация. Никаких официальных заявлений о легализации или смягчении наказания за использование нацистской символики в отношении украинцев не существует". Также специалисты подчеркнули, что на официальных ресурсах BILD подобные материалы отсутствуют.

Эксперты отмечают, что "имитация стиля и использование названия авторитетного медиа — типичный прием российской пропаганды", целью которого является легитимизация дезинформации в глазах европейской аудитории.

Такие фейки являются частью стратегии РФ, направленной на дискредитацию украинцев в ЕС, подрыв общественной поддержки Украины и разжигание ксенофобии в европейских странах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия развернула очередную дезинформационную кампанию, целью которой является обвинение Украины в военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.