Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО застерігає про чергову інформаційну атаку ворога. Російські Telegram-канали масово поширюють фейковий відеоролик, стилізований під публікацію німецького видання BILD. У підробці стверджується, нібито канцлер ФРН Фрідріх Мерц має намір пом’якшити покарання за демонстрацію нацистської символіки для українських біженців.

«Дозвіл Фрідріха Мерца на нацистську символіку для українців»: що відомо

Згідно з вигаданим сюжетом, депутати партії канцлера нібито закликають ставитися до використання гітлерівського вітання українцями як до "туристичної забави".

У ЦПД офіційно заявили: "Насправді це повністю вигадана інформація. Жодних офіційних заяв про легалізацію чи пом’якшення покарання за використання нацистської символіки щодо українців не існує". Також фахівці наголосили, що на офіційних ресурсах BILD подібні матеріали відсутні.

Експерти зазначають, що "імітація стилю та використання назви авторитетного медіа — типовий прийом російської пропаганди", метою якого є легітимізація дезінформації в очах європейської аудиторії.

Такі фейки є частиною стратегії РФ, спрямованої на "дискредитацію українців у ЄС, підрив суспільної підтримки України та розпалювання ксенофобії в європейських країнах".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росія розгорнула чергову дезінформаційну кампанію, метою якої є звинувачення України у військових злочинах, скоєних російськими військами в Покровську Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.